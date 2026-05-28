Grandine e forti temporali in corso in Piemonte dopo l’ondata di calore – VIDEO

PIEMONTE – Come da previsioni, in poche ore la situazione meteo del Piemonte è cambiata radicalmente. Dopo l’intensa ondata di calore che ha interessato il territorio fino al pomeriggio di oggi, dopo le 18 diverse località sono state colpite da intensi rovesci, in alcuni casi anche da copiose grandinate e da forti venti. Il tutto accompagnato da un calo delle temperature.

Diverse segnalazioni dal Torinese: a Locana (nel video) e a Coassolo, dove un forte temporale ha portato con sé una violenta grandinata, con chicchi di medie dimensioni.

In corso intensi nubifragi nell’Alessandrino, con anche intensa attività elettrica, in spostamento verso ovest.

Temporali anche sul Pinerolese e sulla medio-bassa Valsesia.

Domani, venerdì 29 maggio, temperature massime in calo intorno ai 28-32 °C su pianure e aree collinari in un contesto di cielo parzialmente nuvoloso.

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