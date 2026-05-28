Il 29 maggio sciopero generale: possibili disagi per trasporti, sanità e scuole. Manifestazioni a Torino

PIEMONTE – Non solo i treni: domani 29 maggio sarà sciopero generale in Italia. Proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base, insieme a Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit, l’agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Le sigle denunciano “salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo, la complicità nel genocidio a Gaza e le politiche repressive”.

Trasporti

Si prevedono disagi innanzitutto per i viaggiatori: la mobilitazione coinvolgerà infatti sia il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali. A Torino comunque Gtt informa che il gruppo non sarà interessato dall’agitazione.

Come sottolineato dal ministero dei Trasporti, il comparto aereo potrebbe fermarsi da mezzanotte fino alle 23.59 del 29 maggio, seppure con fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21. L’agitazione per il settore ferroviario è fissata per le 21 di questa sera, 28 maggio, per poi concludersi alla stessa ora di venerdì. Sul sito di Trenitalia, nella sezione Infotraffico, è possibile consultare gli orari dei servizi essenziali e le fasce garantite (dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21). Per il personale di autostrade lo scioperò sarà dalle 22 di oggi e per le successive 24 ore.

Altri servizi

Il settore sanitario assicurerà le urgenze e i servizi minimi essenziali, come previsto dalla legge. A fermarsi saranno anche i Vigili del fuoco, il cui sciopero sarà di 4 ore, dalle 9 alle 13. Il ministero dell’Istruzione ha spiegato che la mobilitazione potrebbe comportare disagi anche nel settore scolastico, il cui impatto dipenderà dal livello di adesione del personale scolastico nei singoli istituti.

La mobilitazione della Cub

Proclamando lo sciopero, la Confederazione Unitaria di Base ha annunciato una mobilitazione itinerante lungo lo Stivale, con presidi e cortei in diverse città. A Torino, le sigle sindacali si riuniranno alle 10 sotto il Palazzo della Regione “per dare forza allo sciopero generale e riportare al centro salari, sicurezza, sanità pubblica, scuola, casa, trasporti, pensioni e diritti”.

Il Coordinamento Torino per Gaza in piazza

Torino sarà interessata da due manifestazioni contro «la guerra e il genocidio palestinese» organizzate dal Coordinamento Torino per Gaza: alle 8 in piazza Massaua e alle 18 in piazza Castello. «Lo sciopero è uno strumento essenziale perchè solo colpendo i guadagni dei criminali che fanno affari sulla guerra e sul genocidio, possiamo contare qualcosa» scrive il collettivo presentando l’iniziativa di domani.

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