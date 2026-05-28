Invade improvvisamente la corsia opposta: 85enne muore dopo lo schianto contro un tir a Cossato

COSSATO – Un malore o una tragica distrazione all’origine dello scontro mortale che si è consumato nel pomeriggio di oggi nella galleria della Volpe, lungo la provinciale tra Cossato-Vallemosso, vicino al primo ingresso per Cossato (BI).

Attorno alle 15 un uomo anziano, Stefano Amella, 85 anni, al volante di una Fiat Panda, ha invaso la carreggiata opposta e, in contromano, si è scontrato contro un tir che scendeva da Valle Mosso. Nonostante il grande mezzo procedesse a velocità contenuta, l’urto è stato molto potente: la Panda è finita sulla carreggiata opposta, terminando la propria tragica corsa contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti Polizia, Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che estrarre la vittima dall’auto e constatare il decesso.

Il transito è stato momentaneamente interrotto: la strada provinciale è stata temporaneamente chiusa a Quaregna Cerreto.

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