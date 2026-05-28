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Invade improvvisamente la corsia opposta: 85enne muore dopo lo schianto contro un tir a Cossato

Un malore o una tragica distrazione all’origine dello scontro mortale
Marco Lovisolo

Pubblicato

6 minuti fa

il

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COSSATO – Un malore o una tragica distrazione all’origine dello scontro mortale che si è consumato nel pomeriggio di oggi nella galleria della Volpe, lungo la provinciale tra Cossato-Vallemosso, vicino al primo ingresso per Cossato (BI).

Per approfondire:

Attorno alle 15 un uomo anziano, Stefano Amella, 85 anni, al volante di una Fiat Panda, ha invaso la carreggiata opposta e, in contromano, si è scontrato contro un tir che scendeva da Valle Mosso. Nonostante il grande mezzo procedesse a velocità contenuta, l’urto è stato molto potente: la Panda è finita sulla carreggiata opposta, terminando la propria tragica corsa contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti Polizia, Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che estrarre la vittima dall’auto e constatare il decesso.

Il transito è stato momentaneamente interrotto: la strada provinciale è stata temporaneamente chiusa a Quaregna Cerreto.

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