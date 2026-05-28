Meo Sacchetti ha deciso di dare il suo addio al basket

La Fabo Herons Montecatini ha annunciato la conclusione della collaborazione con Romeo Sacchetti che ha sua volta annunciato il suo definitivo addio alla pallacanestro anche come allenatore a quasi 73 anni.

Meo Sacchetti è stato uno dei grandi della pallacanestro italiana, prima come giocatore e poi come allenatore. Nato ad Altamura il 20 agosto 1953, conosciuto da tutti come Meo, Romeo Sacchetti ha avuto una lunga carriera da cestista tra Asti, Torino, Bologna e Varese. Con la Nazionale italiana ha collezionato 132 presenze e ha conquistato risultati storici, tra cui l’argento alle Olimpiadi di Mosca del 1980 e l’oro agli Europei di Nantes del 1983.

Dopo aver chiuso la carriera da giocatore, Sacchetti ha intrapreso con successo la strada dell’allenatore. Ha guidato diverse squadre italiane, tra cui Torino, Asti, Udine, Cremona, Brindisi, Cantù, Pesaro e soprattutto Sassari, dove ha scritto una delle pagine più belle della sua carriera. Con la Dinamo Sassari, ha conquistato uno storico triplete nella stagione 2014-2015: Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa.

Sacchetti è stato commissario tecnico dal 2017 al 2022 della nazionale italiana di basket, sotto la sua guida, l’Italia è tornata a disputare i Giochi Olimpici nel 2021 dopo molti anni di assenza.

Anche suo figlio Brian Sacchett è un giocatore di basket.

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