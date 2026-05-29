Dal tiro con l’arco alla pallapugno, campioni piemontesi a Palazzo Lascaris

Il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia ha ricevuto a Palazzo Lascaris Michea Godano, vincitore, lo scorso 25 aprile, del titolo a squadre di Tiro con l’arco nel Compound, all’European Grand Prix di Antalya, in Turchia. L’atleta fossanese delle Fiamme Gialle, accompagnato dal papà Sergio e dall’assessore del Comune di Fossano Michelangelo Pellegrino, è stato un protagonista determinante nel trionfo della squadra azzurra che si è imposta sui rivali turchi al termine di una finale avvincente.

Per evidenziare il prestigioso successo sportivo, Graglia gli ha consegnato, a nome dell’Assemblea regionale, una pergamena e la medaglia con lo stemma del Piemonte: un gesto simbolico per sottolineare la vicinanza delle istituzioni alle eccellenze dello sport piemontese.

A seguire, Graglia ha incontrato la Nazionale di pallapugno, reduce dal recente successo ai Mondiali Cijb che si sono tenuti a Mendoza in Argentina, dove la rappresentativa tricolore ha sconfitto in finale, dopo una cavalcata trionfante, la squadra dei Paesi Bassi.

La squadra azzurra, che raccoglie l’eccellenza del “balon” piemontese, guidata dal direttore tecnico Giorgio Vacchetto, si è presentata al gran completo con i seguenti atleti: Vacchetto Massimo, Vacchetto Paolo, Parussa Enrico, Vacchetto Alex, Rinaldi Enrico, Pola Francesco, Battaglino Marco, Battaglino Giorgio.

“Vi esprimo le più sentite congratulazioni – ha detto Graglia dopo aver premiato gli atleti con pergamena e medaglia ufficiali – a nome di tutta l’Assemblea. Siamo orgogliosi, come italiani e soprattutto come piemontesi, per il vostro eccezionale successo. La vostra medaglia d’oro, conquistata grazie al talento dei singoli e alla straordinaria amalgama del gruppo, rende onore agli sport sferistici così cari al nostro territorio”.

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