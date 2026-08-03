Torino sul filo del brivido: torna il Tour tra i luoghi iconici del cinema di Dario Argento

TORINO – C’è una Torino dall’anima elegiaca e risorgimentale, e poi c’è una Torino sotterranea, enigmatica, avvolta da un’ombra di affascinante mistero. È proprio quest’ultima che l’obiettivo di Dario Argento ha immortalato in decenni di capolavori del thriller e dell’horror, trasformando piazze celebri e scorci quotidiani della città subalpina in veri e propri palcoscenici del brivido.

Il legame viscerale tra il Maestro e il capoluogo piemontese torna a celebrarsi domenica 6 settembre 2026 con una nuova edizione del Torino d’Argento Tour Locations. L’iniziativa, diventata negli anni un appuntamento imperdibile per appassionati di cinema di genere e cineturisti, propone un’immersione totale nell’universo argentiano, unendo esplorazione urbana, approfondimento critico e incontro con i protagonisti del grande schermo.

Un viaggio lungo sette film

Ideato e curato da Pupi Oggiano e Gabriele Farina, il tour si articola come una passeggiata guidata attraverso le trame e i set torinesi di ben sette pellicole entrate nella storia del cinema: Il gatto a nove code, 4 mosche di velluto grigio, il leggendario Profondo rosso, Non ho sonno, Ti piace Hitchcock?, La terza madre e Giallo.

Un itinerario suggestivo per riscoprire la città sotto una luce insolita, camminando sulle tracce dei delitti cinematografici e delle inquadrature più celebri del regista.

Gli ospiti: Mario Pirrello e Antonio Tentori

L’edizione di quest’anno vede come filo conduttore l’ultimo film di Dario Argento, Occhiali neri. Ospiti d’eccezione della giornata saranno infatti Mario Pirrello, tra i principali interpreti della pellicola, e Antonio Tentori, noto sceneggiatore, storico collaboratore di Argento nonché uno dei maggiori saggisti e studiosi italiani del cinema thriller e horror.

I due ospiti saranno protagonisti alle ore 18.00 di una tavola rotonda aperta al pubblico, interamente dedicata all’analisi di Occhiali neri e alla complessa filmografia del regista romano.

Come partecipare e programma della giornata

Il ritrovo per i partecipanti è fissato alle ore 9.00 in piazzale Duca d’Aosta, di fronte al Politecnico di Torino, da cui partirà la passeggiata urbana. Gli organizzatori raccomandano calzature e abbigliamento comodi e il massimo rispetto dei luoghi visitati.

La partecipazione alla camminata mattutina e alla tavola rotonda pomeridiana è a offerta libera.

A coronamento della giornata si terrà la tradizionale cena conviviale con gli ospiti, durante la quale gli appassionati si sfideranno nel Quiz Argentiano a tema Occhiali neri: il vincitore riceverà il premio come “Argentiano dell’anno” consegnato direttamente da Mario Pirrello.

Tutte le informazioni dettagliate sono reperibili sulla pagina Facebook dell’evento.

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