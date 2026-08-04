Caldo e afa non danno tregua al Piemonte: fino a 39 gradi e temporali forti sulle Alpi

TORINO – L’estate continua a mostrare il suo volto più estremo in Piemonte. Secondo le ultime previsioni del meteorologo Andrea Vuolo, l’alta pressione di origine subtropicale continuerà a dominare la scena per tutta la settimana, mantenendo temperature ben oltre le medie del periodo e condizioni di forte afa su gran parte della regione. Solo i temporali di calore sulle aree alpine e pedemontane porteranno un po’ di sollievo, ma potranno risultare anche intensi e localmente pericolosi.

Massime tra 34 e 38 gradi, con punte di 39 nell’Alessandrino

Le giornate saranno caratterizzate da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino, mentre nel pomeriggio si svilupperanno nubi cumuliformi lungo i rilievi.

Le temperature resteranno molto elevate: le minime notturne oscilleranno tra 19 e 25 gradi, rendendo difficili anche le ore dedicate al riposo, mentre le massime raggiungeranno diffusamente 34-38 gradi su pianure e colline. Tra mercoledì e venerdì non sono esclusi picchi vicini ai 39 gradi nell’Alessandrino, una delle aree più calde della regione.

L’afa continuerà a essere protagonista, soprattutto nei centri urbani e nelle pianure, dove l’elevata umidità aumenterà la temperatura percepita.

Temporali anche molto forti sulle vallate alpine

Se sulle pianure le precipitazioni continueranno a essere molto scarse, lo stesso non varrà per le montagne.

Ogni pomeriggio potranno infatti svilupparsi temporali di calore, talvolta molto intensi e semi-stazionari, sulle medio-alte vallate alpine. Le zone più esposte saranno quelle comprese tra Monviso, Pinerolese, alta Val di Susa, Valli di Lanzo, Gran Paradiso, Valsesia e Ossola.

Secondo Vuolo, questi fenomeni potranno essere accompagnati da nubifragi localizzati, grandinate e forti raffiche di vento. Nei casi in cui i temporali dovessero insistere sulle stesse aree, non si escludono criticità temporanee come allagamenti, colate di detriti e fango dai versanti, soprattutto nelle vallate di confine con la Francia.

In serata qualche rovescio potrà sconfinare anche verso le aree pedemontane e le pianure vicine, in particolare tra Cuneese, Torinese, Canavese e zona dei Laghi, per poi esaurirsi entro il tramonto o nelle prime ore della notte.

Il caldo non finirà nel weekend

Nonostante in rete continuino a circolare previsioni che annunciano un’imminente svolta, Andrea Vuolo invita alla prudenza. Al momento i modelli meteorologici non mostrano segnali di una vera rottura dell’ondata di calore.

L’unica variazione attesa è una temporanea e modesta flessione delle temperature nella giornata di sabato 8 agosto, destinata però a durare poco. Da domenica è infatti previsto un nuovo aumento dei valori termici, con il ritorno di caldo intenso e afa almeno per tutta la prima parte della prossima settimana.

Anche sul fronte delle piogge non si intravedono cambiamenti significativi: il Piemonte continuerà a fare i conti con una marcata carenza di precipitazioni, interrotta solo dai temporali pomeridiani sulle montagne.

Un’estate eccezionalmente calda

Il mese di agosto sembra quindi proseguire sulla stessa linea dei due mesi precedenti. Il bimestre appena concluso è stato infatti il più caldo mai registrato dall’inizio delle misurazioni a livello regionale e, per Torino, addirittura il più caldo dell’intera serie storica plurisecolare.

Le previsioni confermano dunque che la quarta ondata di calore dell’estate 2026 è tutt’altro che conclusa e continuerà a interessare il Piemonte ancora per diversi giorni, mantenendo elevato il disagio bioclimatico e richiedendo particolare attenzione soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

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