Incendi senza tregua in Piemonte: 20 bambini evacuati a Pont Canavese e i gestori del Rifugio Monte Barone

TORINO – Il Piemonte continua a fare i conti con una delle emergenze incendi più gravi dell’estate. Da nord a sud della regione sono numerosi i roghi ancora attivi, alimentati dalle alte temperature, dalla vegetazione ormai estremamente secca e dal vento, che rende particolarmente difficili le operazioni di spegnimento.

La Regione Piemonte ha proclamato lo stato di emergenza sia per gli incendi boschivi sia per la siccità, mentre vigili del fuoco, volontari Aib e mezzi aerei sono impegnati senza sosta nel tentativo di contenere le fiamme.

Pont Canavese, evacuate circa 50 persone

L’ultimo incendio di rilievo è stato segnalato a Pont Canavese, dove nel tardo pomeriggio di ieri sono intervenute undici squadre dei Vigili del Fuoco, tra personale permanente e volontario, supportate dall’elicottero Drago e dai volontari dell’Antincendi Boschivi (Aib).

L’obiettivo principale è stato impedire che il fronte del fuoco raggiungesse abitazioni e aree abitate, un compito reso particolarmente complesso dalle forti raffiche di vento. I soccorritori sono riusciti a salvare un’abitazione in località Frassinetto e stanno cercando di contenere l’avanzata delle fiamme verso la zona di Sangiapiana.

Per motivi di sicurezza sono state evacuate circa 50 persone che si trovavano lungo il sentiero diretto verso l’area interessata dall’incendio. Inoltre, una ventina di bambini è stata allontanata da un’abitazione invasa dal fumo.

Monte Barone ancora in fiamme da tre giorni

Resta particolarmente critica anche la situazione nel Biellese, dove il Monte Barone, in Val Sessera, nel territorio comunale di Coggiola, continua a bruciare da tre giorni.

Le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta, ma le condizioni meteorologiche continuano a rendere difficoltoso il controllo del vasto fronte dell’incendio. Nella notte una squadra dei vigili del fuoco ha raggiunto i gestori del rifugio Monte Barone, evacuandoli questa mattina all’alba.

Valsesia, permane l’allerta

In Valsesia restano sotto osservazione diverse aree interessate dagli incendi, in particolare nella zona di Rima, Cervatto e nei dintorni del rifugio Res di Varallo, dove continua a essere segnalata la presenza di fumo.

L’Unione Montana Valsesia ha comunque rassicurato residenti e turisti, precisando che non si registrano problemi nell’approvvigionamento idrico e che le principali località turistiche restano accessibili.

Valdieri e Mornese, proseguono le operazioni

Non è ancora conclusa nemmeno l’emergenza nel territorio di Valdieri, dove l’incendio interessa ormai da giorni un’ampia porzione di bosco.

Nella giornata di ieri l’elicottero antincendio ha effettuato numerosi lanci d’acqua prima di essere trasferito nell’Alessandrino per affrontare un’altra emergenza. Successivamente le operazioni sono proseguite esclusivamente da terra.

Proprio nell’Alessandrino, l’intervento dei mezzi aerei ha consentito di contenere il rogo che aveva colpito la pineta di Mornese, incendio divampato domenica 2 agosto e che ora risulta sotto controllo.

Le fiamme tornano a Calasca Castiglione

Nuove preoccupazioni arrivano anche dal Verbano. A Calasca Castiglione, infatti, il rogo ha ripreso vigore nel pomeriggio di ieri.

Le piogge dei giorni scorsi avevano fatto sperare in un miglioramento della situazione, ma la ripresa delle alte temperature e la sospensione dei voli dei Canadair hanno favorito una nuova espansione delle fiamme.

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