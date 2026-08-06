Non solo temperature record e caldo estremo, sul Piemonte tornano i temporali intensi: le previsioni

TORINO – Presto il Piemonte potrà tirare un respiro di sollievo: se oggi infatti tutta la regione è ancora da bollino rosso, da domani la situazione migliorerà un po’ e sabato dovrebbe rinfrescare in maniera più decisa. Non solo, sono attesi anche nuovi temporali.

Le previsioni meteo

Secondo le previsioni di Arpa, per il pomeriggio odierno sul Piemonte continuerà l’azione del promontorio anticiclonico africano che garantirà condizioni di tempo in gran parte stabile e soleggiato, con temperature massime in pianura localmente sui 37-38 °C e rovesci e temporali sparsi limitati essenzialmente alle vallate alpine.

Domani l’avvicinamento di un’area depressionaria all’arco alpino settentrionale determinerà un aumento dell’instabilità, con lo sviluppo di fenomeni temporaleschi più intensi ed estesi anche alle zone di pianura e collina, unitamente ad un primo lieve calo termico.

Sabato prevarranno condizioni più stabili, con rovesci di calore limitati alle vallate alpine ed appenniniche, ed ulteriore lieve diminuzione delle temperature massime. Per la giornata di domenica la tendenza vede nuovamente condizioni favorevoli a fenomeni temporaleschi pomeridiani in estensione dai settori alpini alle aree di pianura e collina.

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