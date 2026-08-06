Nuovo peggioramento degli incendi a Pont Canavese e in Val Verdassa

E’ ripartito nel pomeriggio di giovedì 6 agosto 2026, l’incendio intorno a Pont Canavese dove sono state evaquate 50 persone.

Le fiamme sono ripartite lungo la provinciale per Frassinetto, vicino alla chiesa di Santa Maria.

I Vigili del fuoco e volontari Aib hanno ripreso a intervenire nella zona

Il comune di Pont Canavese ha aggiornato sulla situazione

Sono in corso lavori dì spegnimento di alcuni focolai riaccesisi in zona Santa Maria, per tanto al momento la provinciale per Frassinetto è nuovamente chiusa al traffico. Si consiglia di passare da passare da Doblazio e proseguire in direzione Truch Bertot, in alternativa è possibile raggiungere Frassinetto transitando per strada Navetta.

Un altro incendio si è sviluppato in Val Verdassa, nel territorio del Comune di Ingria.

Il bivacco Valverdassa aggiorna sulla situazione

Dopo alcuni giorni di intervento fatti con l’elicottero e a terra dagli AIB, sembrava spento, ma ieri la situazione è peggiorata celermente, le prime segnalazioni al 112 sono state fatte verso le 12,00, l’elicottero è arrivato verso le 16,30 ma solo per vedere la situazione, dopo svariato girovagare è andato via, per tornare circa un’ora dopo con il cestello antincendio, dopo aver fatto non più di una decina di lanci è andato su altro incendio a S. Maria di Pont Canavese. la situazione è peggiorata rapidamente e nella notte per fortuna ha fatto un piccolo temporale che ha rallentato il fronte di fuoco.