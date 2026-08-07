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CronacaTorino

È morto l’uomo rimasto ustionato nell’incendio in corso De Gasperi a Torino

Era stato ricoverato d’urgenza al Cto, il 90 % del suo corpo era coperto da ustioni di secondo grado
Marco Lovisolo

Pubblicato

17 ore fa

il

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TORINO – Era stato sorpreso in casa da un incendio: non ce l’ha fatta Nicola Policino. L’uomo rimasto gravemente ustionato nella sera di sabato 1° agosto a causa di un rogo divampato nella sua abitazione in corso De Gasperi a Torino è deceduto ieri pomeriggio all’ospedale Cto, dove si trovava ricoverato da sabato. Si chiamava Nicola Policino, aveva 71 anni.

Per approfondire:

L’uomo quella sera era stato trasportato d’urgenza all’ospedale in condizioni disperate: i medici hanno riscontrato ustioni di terzo grado su circa il 90% della superficie corporea, un quadro clinico irrimediabilmente compromesso che non gli ha lasciato scampo.

Secondo i primi accertamenti, le cause che hanno scatenato le fiamme sarebbero di natura accidentale, ma gli agenti della Polizia stanno proseguendo le indagini per ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’accaduto.

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