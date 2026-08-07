Escursionista si perde tra i sentieri a Valdieri, salvata da elicottero antincendio dei Vigili del fuoco

VALDIERI – Doppio lavoro oggi per il personale di uno degli elicotteri impegnati a Valdieri per lo spegnimento dell’incendio sul monte Piastra. Questo pomeriggio, nella zona di Pian della Casa e nei pressi dei laghi di Fremamorta, un’escursionista si è trovata in difficoltà a causa del repentino peggioramento delle condizioni meteo. Un forte temporale e la perdita dei riferimenti del sentiero hanno messo in agitazione la donna che non riusciva più a individuare il percorso corretto per rientrare a valle.

La richiesta di aiuto è stata subito raccolta dai Vigili del Fuoco. Nelle operazioni di soccorso è stato impiegato anche l’elicottero drago 171 del nucleo di Malpensa, già in zona per attività di contrasto agli incendi boschivi. Durante uno dei voli, due soccorritori VVF sono stati fatti sbarcare in un’area di alpeggio oltre i 2000 metri.

Qui hanno individuato la signora, le hanno prestato assistenza e l’hanno imbarcata a bordo. Con un volo di pochi minuti è stata quindi condotta in zona sicura.

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