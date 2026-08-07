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CronacaTorino

Si lancia dal terzo piano dell’ospedale Molinette di Torino: morto un paziente

L’uomo, ricoverato presso il reparto di Cardiologia, aveva 63 anni
Chiara Scerba

Pubblicato

6 ore fa

il

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TORINO – Nella notte di oggi, venerdì 7 agosto 2026, all’ospedale Molinette di Torino, un uomo di 63 anni è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate dopo essersi lasciato cadere da una finestra situata al terzo piano della struttura sanitaria, dove si trovava ricoverato all’interno del reparto di Cardiologia.

Per approfondire:

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile per effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti del caso. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, non ci sarebbero dubbi sulla dinamica dell’accaduto, riconducibile a un gesto volontario.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

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Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

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