Si lancia dal terzo piano dell’ospedale Molinette di Torino: morto un paziente

TORINO – Nella notte di oggi, venerdì 7 agosto 2026, all’ospedale Molinette di Torino, un uomo di 63 anni è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate dopo essersi lasciato cadere da una finestra situata al terzo piano della struttura sanitaria, dove si trovava ricoverato all’interno del reparto di Cardiologia.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile per effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti del caso. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, non ci sarebbero dubbi sulla dinamica dell’accaduto, riconducibile a un gesto volontario.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.



Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

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