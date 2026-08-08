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Partita la maxi operazione di pulizia e sgombero dell’ex Cacao nel Parco del Valentino – FOTO

Sono iniziati gli interventi per la rimozione di detriti, rifiuti e masserizie accumulate negli anni nell’ex discoteca Cacao

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7 ore fa

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TORINO – Dopo anni di chiusura e abbandono, l’ex “Cacao” all’interno del Parco del Valentino, uno dei simboli della notte torinese, è oggetto in questi giorni di una maxi operazione di pulizia e sgombero

Per approfondire:

In particolare, sono iniziati gli interventi per la rimozione di detriti, rifiuti e masserizie accumulate negli anni nell’ex discoteca, restituendo sicurezza e decoro a un’area del Parco troppo a lungo compromessa da preoccupanti occupazioni abusive.

Contestualmente è in corso un importante intervento di manutenzione straordinaria del verde, con l’eliminazione della vegetazione spontanea cresciuta nel tempo e il recupero degli spazi.

Si tratta di un intervento atteso dal Territorio che rappresenta un ulteriore passo concreto verso la riqualificazione e la valorizzazione del Parco del Valentino, uno dei luoghi simbolo della nostra città.

Un sentito ringraziamento agli Assessorati al Patrimonio e al Verde, al Corpo di Polizia Municipale, agli uffici della Città e a tutte le maestranze impegnate in queste operazioni, per il lavoro svolto con professionalità e determinazione nell’interesse della collettività.

Sono le parole di Massimiliano Miano, presidente della Circoscrizione 8.

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