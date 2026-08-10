Coppia vercellese affitta una casa vacanze a Finale Ligure, ma è una truffa: denunciato un uomo

VERCELLI – Truffati dal venditore di una casa vacanze, lo scoprono dopo aver versato la caparra. Una coppia residente a Vercelli ha denunciato ai Carabinieri di essere caduta nella rete di un presunto raggiro immobiliare, orchestrato attorno alla locazione di un appartamento per le vacanze a Finale Ligure, in provincia di Savona.

Dall’annuncio (falso) al versamento della caparra

Dopo un primo approccio scaturito da un annuncio sul web, la trattativa è stata volutamente spostata su sistemi di messaggistica privati, al di fuori da qualsiasi piattaforma di prenotazione protetta e verificata. Per rassicurare i due acquirenti, l’interlocutore ha inviato diverse fotografie dettagliate dell’immobile. Convinti della bontà dell’offerta, la coppia ha quindi versato caparra e acconto tramite bonifico bancario. Subito dopo l’accredito delle somme, tuttavia, l’inserzionista si è reso del tutto irreperibile, arrivando persino a disattivare l’utenza telefonica.

Sospetti confermati

La coppia si è insospettita, e le verifiche incrociate svolte con l’ufficio del turismo di Finale Ligure hanno attestato l’inesistenza della disponibilità dell’alloggio alle condizioni pattuite: l’immobile in questione aveva in realtà un prezzo e un contesto totalmente differente da quanto scritto nell’annuncio.

Truffatore già noto alle Forze dell’ordine

La formale denuncia presentata ai militari ha dato il via a una serie di accertamenti bancari e telematici che hanno permesso di risalire all’identità del presunto truffatore: si tratta di un uomo già noto alle Forze dell’ordine per episodi analoghi, nei cui confronti è scattata la denuncia a piede libero. La metodologia con cui l’uomo aveva agito anche in casi precedenti di truffa è risultata la stessa.

I Carabinieri raccomandano di diffidare da offerte troppo convenienti o da trattative fuori dai canali ufficiali.

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