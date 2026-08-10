È del 29enne Saiu Cosmin Alexandru il corpo riaffiorato dalle acque del rio Ogliana

VCO – Era stato un gruppo di torrentisti stranieri, intorno alle 13 di sabato 8 agosto, a lanciare l’allarme dopo la tragica scoperta: dalle acque del rio Ogliana, nella frazione Quarata del comune di Trontano, nel Verbano-Cusio-Ossola, era riemerso un cadavere. Si tratta del 29enne Saiu Cosmin Alexandru.

L’uomo era scomparso tre giorni fa da Domodossola; a lanciare l’allarme erano stati proprio i genitori, dopo che si era allontanato la stessa mattina dalla sua abitazione nel centro ossolano. Secondo i primi accertamenti, il ventinovenne sarebbe scivolato precipitando a valle prima di finire nelle acque del torrente.

Per il recupero del cadavere, trovato in avanzato stato di decomposizione, quattro tecnici forristi della X Delegazione Valdossola del Soccorso Alpino, sono stati portati in quota da un elicottero di Air Green e calati tramite verricello. La salma è stata poi trasportata a valle e trasferita in obitorio.

Sono in fase di accertamento le cause della morte.

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