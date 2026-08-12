PiemonteSport
Europei di nuoto, Curtis e Menicucci vincono l’argento nella staffetta femminile 4 x 100
Le due nuotatrici piemontesi hanno fatto parte del quartetto con Mao e Tarantino. Record italiano per loro
PIEMONTE – Ancora gloria per il Piemonte a Parigi, dopo la straordinaria prova di Sara Curtis nei 50 dorso. La giovane saviglianese è rientrata in vasca dopo meno di un’ora nella squadra azzurra per la staffetta 4 x 100, insieme alla quindicenne Alessandra Mao, a Chiara Tarantino e a un altro talento piemontese, Emma Virginia Menicucci.
Le ragazze hanno offerto una prova perfetta, ottenendo il record italiano con un tempo di 3’33″19 e chiudendo con la medaglia d’argento, alle spalle del quartetto olandese e davanti a quello tedesco.
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