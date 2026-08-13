Mattia Masiero, 22 anni, è la vittima dello scontro in tangenziale a Torino nella notte tra l’11 e il 12 agosto

TORINO – È stato il giovane Mattia Masiero, 22enne di Moncalieri (TO), a perdere la vita nel terribile scontro che lo ha coinvolto con la sua Ducati nella notte tra l’11 e il 12 agosto sulla tangenziale sud di Torino. Mattia si è scontrato contro la moto del suo amico, un 20enne, che è rimasto gravemente ferito e si trova al Cto in prognosi riservata.

Secondo quanto ricostruito, i due ragazzi procedevano nella stessa corsia della tangenziale sud di Torino, uno a fianco dell’altro. Intorno alla mezzanotte e mezza, all’altezza dell’uscita del Drosso, accidentalmente si sono scontrati e sono caduti entrambi a terra: Mattia è morto sul colpo. Su quanto accaduto sono ancora in corso le indagini della polizia stradale di Settimo Torinese: è al vaglio l’ipotesi che i due ragazzi procedessero volontariamente insieme ad alta velocità, forse per una sorta di test dei propri motocicli o di gara.

Sul posto la Polizia stradale e il 118, che ha constatato come per Mattia non ci fosse più nulla da fare. L’amico 20enne è stato invece subito trasportato al Cto: ha riportato un trauma cranico, un trauma toracico e un trauma vertebrale.

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