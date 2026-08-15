Diano d’Alba, lunedì l’ultimo saluto a Lucia Casavecchia, travolta dal trattore mentre lavorava nell’azienda di famiglia

DIANO D’ALBA – Sarà lunedì 17 agosto il giorno dell’ultimo saluto a Lucia Casavecchia, la giovane di 22 anni morta venerdì 14 agosto nel tragico incidente agricolo avvenuto nell’azienda di famiglia a Diano d’Alba. Una morte improvvisa che ha profondamente colpito la comunità, stretta attorno alla famiglia Casavecchia, molto conosciuta e da sempre impegnata nella vita del paese.

Lucia si trovava al lavoro quando il trattore si è ribaltato, travolgendola e schiacciandola. L’allarme è scattato intorno alle 9. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco della squadra di Alba, i carabinieri e gli ispettori dello Spresal. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire le circostanze che hanno portato al ribaltamento del mezzo agricolo.

Aveva 22 anni e si era appena laureata

La tragedia ha spezzato la vita di una ragazza che aveva appena iniziato il proprio percorso professionale. Lucia Casavecchia si era da poco laureata al Politecnico di Torino e aveva scelto di lavorare nell’azienda agricola della sua famiglia, mantenendo così uno stretto legame con il territorio di Diano d’Alba.

Un legame che non si limitava al lavoro. Lucia era infatti conosciuta anche per il suo impegno nella comunità locale e per la disponibilità dimostrata verso gli altri.

Era la più giovane volontaria del Gruppo comunale di Protezione civile di Diano d’Alba. Nonostante la giovane età, aveva deciso di mettere a disposizione il proprio tempo per aiutare gli altri, partecipando alle attività del gruppo con spirito di servizio e generosità.

Un impegno che, nelle ore successive alla tragedia, è stato ricordato con particolare commozione dal sindaco e dall’Amministrazione comunale, che hanno espresso il proprio cordoglio alla famiglia. Nel messaggio dell’amministrazione sono stati sottolineati proprio quei valori di solidarietà, disponibilità e attenzione al prossimo che Lucia aveva scelto di fare propri.

Il Rosario e i funerali

Ora la comunità di Diano d’Alba si prepara a stringersi attorno alla famiglia per l’ultimo saluto.

Il Santo Rosario sarà recitato domenica 16 agosto alle 21, nella parrocchia di San Giovanni Battista a Diano d’Alba.

I funerali di Lucia Casavecchia saranno invece celebrati lunedì 17 agosto alle 16, sempre nella parrocchia di San Giovanni Battista. La cerimonia sarà preceduta dalla partenza del corteo dalla Sala del Commiato Viglino, in corso Europa 19/1 ad Alba, prevista alle 15.30.

Sarà un momento di dolore per la famiglia e per un’intera comunità che si trova a piangere una giovane vita spezzata troppo presto, ricordando Lucia per il suo impegno, la sua disponibilità e la sua attenzione verso gli altri.

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