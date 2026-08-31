Mercoledì i funerali del sindacalista Alex Ammendolia, morto dopo uno shock anafilattico

SAINT MARCEL – Si terranno mercoledì 2 settembre alle 15, al cimitero di Saint-Marcel, i funerali di Alex Ammendolia, 38 anni, morto domenica 30 agosto dopo una giornata in montagna con alcuni amici. La cerimonia sarà civile. Il corteo partirà alle 14.30 dall’abitazione di famiglia, in località Grange 10.

Originario di Saint-Marcel, dove vive la sua famiglia, Ammendolia è stato colpito da uno shock anafilattico dopo la puntura di un’ape. Nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

L’impegno nel sindacato e nel sociale

Dopo il trasferimento a Torino, Alex Ammendolia aveva iniziato a lavorare nel mondo sindacale, impegnandosi nella CUB Sanità. Il suo attivismo era iniziato già in Valle d’Aosta: nel 2010 si era candidato alle elezioni comunali di Saint-Marcel.

Accanto alle battaglie per i diritti dei lavoratori, si era impegnato sui temi dell’accoglienza e dei diritti delle persone straniere, collaborando con la cooperativa Babel. Aveva inoltre sostenuto la causa palestinese.

La sua morte ha suscitato profondo cordoglio nella CUB Sanità. «Con Alex perdiamo un compagno che ha saputo distinguersi per il suo impegno, la sua generosità e la sua sensibilità umana», ha ricordato il Direttivo nazionale.

Alex lascia la mamma Maria, il papà Umberto, le sorelle Giulia e Chiara, il cognato Paolo e il nipotino Federico.

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