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Meteo, sole e caldo in Piemonte: breve pausa a metà settimana, ma poi temperature sopra la media

Da giovedì tornerà a prevalere il sole e il caldo aumenterà nuovamente

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PIEMONTE – Il bel tempo continua in Piemonte grazie a un’area di alta pressione sul Mediterraneo centrale, con cielo sereno e temperature in aumento, destinate a superare i 30 gradi nelle ore più calde di oggi.

Per approfondire:

Tra domani pomeriggio e mercoledì è atteso un temporaneo aumento delle nuvole dovuto a una blanda saccatura Atlantica, ma senza particolari piogge. Le temperature potranno scendere leggermente durante il giorno.

Da giovedì tornerà a prevalere il sole e il caldo aumenterà nuovamente, con valori ben al di sopra della media del periodo causato da un promontorio anticiclonico che dal Maghreb copre tutta l’Europa centro-meridionale.

 

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