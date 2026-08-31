MeteoPiemonte
Meteo, sole e caldo in Piemonte: breve pausa a metà settimana, ma poi temperature sopra la media
Da giovedì tornerà a prevalere il sole e il caldo aumenterà nuovamente
PIEMONTE – Il bel tempo continua in Piemonte grazie a un’area di alta pressione sul Mediterraneo centrale, con cielo sereno e temperature in aumento, destinate a superare i 30 gradi nelle ore più calde di oggi.
Tra domani pomeriggio e mercoledì è atteso un temporaneo aumento delle nuvole dovuto a una blanda saccatura Atlantica, ma senza particolari piogge. Le temperature potranno scendere leggermente durante il giorno.
Da giovedì tornerà a prevalere il sole e il caldo aumenterà nuovamente, con valori ben al di sopra della media del periodo causato da un promontorio anticiclonico che dal Maghreb copre tutta l’Europa centro-meridionale.
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese