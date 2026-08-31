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CronacaVercelli

Va a sbattere contro un trattore, 61enne muore sbalzato fuori dall’auto nel Vercellese

La vittima è Silvano Maglione, presidente del Basket Cigliano Asd, figura centrale nell’ambiente sportivo e associazionistico di Cigliano
Marco Lovisolo

Pubblicato

9 secondi fa

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ambulanza
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TRONZANO VERCELLESEUn altro morto sulle strade in Piemonte questa mattina. Secondo gli accertamenti, un 61enne era alla guida di un’auto che ha urtato un trattore ed è finita in un fossato. Il terribile scontro è avvenuto all’ingresso del centro abitato di Tronzano Vercellese, sulla provinciale 11, attorno alle ore 9. Il conducente è morto sbalzato fuori dall’abitacolo della sua auto, che ha fermato la sua corsa un centinaio di metri dopo.

Per approfondire:

Il guidatore del trattore, un uomo di 37 anni, è stato soccorso e trasportato all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli in codice giallo.

Ai Carabinieri il compito di stabilire le cause dello schianto. Sul posto anche due ambulanze e i Vigili del fuoco.

La vittima è Silvano Maglione, presidente del Basket Cigliano Asd, figura centrale nell’ambiente sportivo e associazionistico di Cigliano (VC).

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