Frana sul Monviso: l’ordinanza del Comune di Crissolo chiude il tratto di sentiero tra il lago Chiaretto e il Colle di Viso

CRISSOLO – Intorno alle 20 di ieri sera si è udito un forte boato sul Monviso. Poi il distacco di una frana di notevoli dimensioni in alta quota.

L’enorme frana ha interessato l’area nei pressi del Rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re facendo scattare immediatamente le verifiche per accertare l’eventuale presenza di escursionisti nell’area. Tra gli elementi che avevano destato maggiore preoccupazione c’era anche la segnalazione del mancato rientro di un escursionista straniero, atteso proprio al Rifugio Quintino Sella.

Gli accertamenti effettuati con la luce del giorno hanno però permesso di escludere, sulla base degli elementi raccolti, che vi siano persone rimaste coinvolte nel movimento franoso.

L’ordinanza del Comune di Crissolo

A seguito del crollo avvenuto sul Monviso nella tarda serata di ieri è stato effettuato un sopralluogo nella mattinata di oggi, non appena è stato possibile mettere in movimento l’elicottero, in cui il Comune di Crissolo, i vigili del fuoco e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico hanno preso visione dall’alto della situazione, verificandone l’entità.

Seppure non si siano ravvisate criticità evidenti alla percorribilità dei sentieri, è stata comunque emessa un’ordinanza di chiusura del tratto di sentiero V13 compreso tra il lago Chiaretto e il Colle di Viso nei due sensi di percorrenza, in salita e in discesa, che verrà mantenuta in vigore fino a che l’Ufficio Tecnico del Comune di Crissolo non avrà effettuato ulteriori sopralluoghi direttamente sul posto nella giornata di oggi, che potranno chiarire in maniera definitiva l’entità del problema e le eventuali necessarie contromisure da adottare. Al momento, quindi il sentiero rimane chiuso nel tratto segnalato e si rimanda a ulteriori aggiornamenti che potranno essere forniti nella giornata di oggi.

Si legge sulle pagine social.

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