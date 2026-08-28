TORINO – Il meteo a Torino per sabato 29 agosto si presenta decisamente favorevole. Un campo di alta pressione garantirà una giornata stabile e soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte del giorno e nessuna precipitazione prevista. Le temperature saranno gradevoli: la minima scenderà fino a 17°C, mentre la massima raggiungerà i 28°C. I venti saranno moderati da Nord-Nordovest al mattino, in attenuazione nel pomeriggio quando proverranno da Sud. Non sono previste allerte meteorologiche. Lo zero termico sarà intorno ai 4.190 metri, un valore ancora elevato ma in un contesto atmosferico più stabile rispetto ai giorni precedenti.

Mattino: sole e temperature fresche

La giornata inizierà sotto cieli prevalentemente sereni, con condizioni atmosferiche stabili su Torino e sulla pianura circostante. Le temperature saranno relativamente fresche nelle prime ore, con una minima prevista di 17°C. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordovest, favorendo un’atmosfera più ventilata rispetto alle giornate caratterizzate dal caldo più intenso. Non sono previste piogge e il cielo resterà in prevalenza limpido.

Pomeriggio: 28°C e pieno sole

Con il passare delle ore il sole resterà protagonista. Su Torino sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi, senza segnali di instabilità. La temperatura salirà fino a 28°C, valore che renderà il pomeriggio piacevole per le attività all’aperto. La ventilazione diminuirà rispetto alla mattina, con venti deboli da Sud. Il quadro sarà quindi quello di una giornata pienamente estiva, ma senza condizioni di caldo particolarmente intenso.

Sera: cielo sereno e clima stabile

Anche la serata si manterrà stabile. Il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, senza precipitazioni. La ventilazione meridionale sarà debole e non sono previsti cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche. La giornata si chiuderà quindi con un quadro meteorologico tranquillo, dopo un sabato caratterizzato da sole e temperature gradevoli.

Tendenza meteo Torino

Domenica 30 agosto: la giornata dovrebbe mantenersi con nubi sparse ma senza un deciso peggioramento, lasciando spazio anche a schiarite;

la giornata dovrebbe mantenersi con nubi sparse ma senza un deciso peggioramento, lasciando spazio anche a schiarite; Lunedì 31 agosto: la tendenza indica tempo soleggiato, con condizioni ancora favorevoli;

la tendenza indica tempo soleggiato, con condizioni ancora favorevoli; Martedì 1 settembre: il quadro potrebbe diventare più instabile, con nuvolosità variabile e possibilità di temporali. Si tratta della fase da osservare con maggiore attenzione nella tendenza dei prossimi giorni.

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