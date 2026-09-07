Ondata di calore in Piemonte: ancora 48 ore di bollino arancione, poi arriva il calo termico

TORINO – In Piemonte si sta registrando un settembre davvero record tanto che non si è mai vissuta una prima di questo mese così calda negli ultimi tre secoli.

Ma la situazione è destinata a cambiare.

Il nuovo bollettino di calore di Arpa Piemonte

Ancora due giorni di caldo e disagio bioclimatico in Piemonte, seguiti da un netto e deciso calo delle temperature previsto a partire da mercoledì 9 settembre. È quanto emerge dall’ultimo bollettino sulle ondate di calore emesso da Arpa Piemonte.

Il quadro per lunedì 7 e martedì 8 settembre

Per la giornata di oggi, lunedì 7 settembre, l’intera regione è contrassegnata dall’allerta arancione (Livello 2 – Moderato disagio). Ciò significa che le condizioni meteorologiche in corso possono comportare rischi per la salute, specialmente per i soggetti fragili e più suscettibili.

In particolare, le temperature massime sfioreranno o toccheranno i 34 °C a Torino, Alessandria e Asti, con temperature percepite che raggiungeranno i medesimi valori. Anche a Vercelli (33 °C), Novara (32 °C), Verbania (31 °C), Cuneo e Biella (30 °C) il clima si mantiene particolarmente afoso. Inoltre, il bollettino evidenzia come in alcune province il caldo persista da diversi giorni consecutivi, fino ad arrivare a ben 14 giorni ad Alessandria e 9 a Torino.

Nella giornata di martedì 8 settembre, la situazione inizierà ad accennare a un primo ridimensionamento nelle aree montane e pedemontane: Biella e Verbania scenderanno infatti al Livello 1 (Debole disagio) con massime intorno ai 29-30 °C. Tutte le altre province (Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli) rimarranno tuttavia ancora in Livello 2 con temperature percepite fino a 34 °C.

La svolta da mercoledì 9 settembre

Il vero cambio di passo si registrerà a partire da mercoledì 9 settembre, quando l’ondata di calore si esaurirà completamente su tutto il territorio piemontese. Il bollettino indica infatti un passaggio generale al Livello 0 (Verde – Nessun disagio) per tutti i capoluoghi.

I termometri subiranno un crollo verticale delle massime, che scenderanno a valori compresi tra i 23 °C di Biella e Verbania e i 27 °C di Torino ed Alessandria. Le condizioni meteorologiche torneranno quindi a non comportare alcun tipo di disagio bioclimatico per la popolazione.

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