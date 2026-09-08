CulturaTorino
Esce a Natale negli USA Artificial il nuovo film di Guadagnino girato in parte a Torino, sulla vita di Sam Altman
Il film sarà proiettato in anteprima mondiale al New York Film Festival il 5 ottobre
TORINO – E’ disponibile online il trailer di Artificial il nuovo film di Luca Guadagnino dedicato a Sam Altman, il fondatore di OpenAI.
Il film sarà proiettato in anteprima mondiale al New York Film Festival il 5 ottobre, poi in un gala al London Film Festival l’11 ottobre. La pellicola poi uscirà in alcuni teatri negli USA il 25 dicembre 2026
Artificial è stato girato in parte a Torino grazie alla Film Commission e a Los Angeles. La pellicola è stata acquistata da Neon dopo che Amazon Mgm ha rinunciato al progetto. La gestazione di Artificial è stata complessa dopo che a giugno, praticamente a fine lavorazione, Amazon Mgm ha annunciato di rinunciare alla sua distribuzione a ridosso della firma di un’importante partnership tra Amazon e OpenAI.
Artificial vede Andrew Garfield, nei panni di Sam Altman e si concentra sul 2023 in cui il Ceo di OpenAI fu licenziato in modo controverso e successivamente riassunto. Ike Barinholtz interpreta Elon Musk.
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