Esce a Natale negli USA Artificial il nuovo film di Guadagnino girato in parte a Torino, sulla vita di Sam Altman

TORINO – E’ disponibile online il trailer di Artificial il nuovo film di Luca Guadagnino dedicato a Sam Altman, il fondatore di OpenAI.

Il film sarà proiettato in anteprima mondiale al New York Film Festival il 5 ottobre, poi in un gala al London Film Festival l’11 ottobre. La pellicola poi uscirà in alcuni teatri negli USA il 25 dicembre 2026

Artificial è stato girato in parte a Torino grazie alla Film Commission e a Los Angeles. La pellicola è stata acquistata da Neon dopo che Amazon Mgm ha rinunciato al progetto. La gestazione di Artificial è stata complessa dopo che a giugno, praticamente a fine lavorazione, Amazon Mgm ha annunciato di rinunciare alla sua distribuzione a ridosso della firma di un’importante partnership tra Amazon e OpenAI.

Artificial vede Andrew Garfield, nei panni di Sam Altman e si concentra sul 2023 in cui il Ceo di OpenAI fu licenziato in modo controverso e successivamente riassunto. Ike Barinholtz interpreta Elon Musk.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese