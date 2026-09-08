Il convegno con Vannacci per la i poliziotti a Torino è solo «iniziativa sindacale». Non costituirà aggiornamento professionale

TORINO – Aveva fatto scalpore oggi la notizia di un incontro di formazione professionale per i poliziotti con il generale Vannacci, previsto per il 18 settembre a Torino. Anche la vicepresidente dem del senato Anna Rossomondo aveva chiesto chiarimenti e annunciato «un’interrogazione al ministro Piantedosi per capire come e perché un evento di questo genere sia stato classificato come aggiornamento professionale».

È arrivata in queste ore la nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che puntualizza come il convegno sia solamente «una iniziativa sindacale [delle sigle Fsp-polizia di Stato e Fmpi], per la quale non è prevista la partecipazione del Questore di Torino, né il convegno costituirà aggiornamento professionale per gli appartenenti alla polizia di Stato».

La polemica è ora destinata a chiudersi?

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