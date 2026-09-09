E’ morta la donna di 97 anni investita da un Tir a Torino

TORINO – Non ce l’ha fatta la donna di 97 anni investita nella mattinata di martedì 8 settembre a Torino, nel quartiere Santa Rita. L’anziana è deceduta all’ospedale Cto, dove era stata trasportata in condizioni disperate dopo essere stata travolta da un mezzo pesante all’incrocio tra via Barletta e corso Siracusa.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30. Secondo le prime ricostruzioni, la pensionata stava attraversando la strada quando è stata investita dal tir. L’impatto è stato particolarmente violento e la donna è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante.

Per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati con le squadre di Grugliasco e del comando provinciale di corso Regina Margherita. Una volta estratta, la 97enne è stata affidata ai soccorritori del 118 e trasportata al Cto in codice rosso.

Le sue condizioni erano già estremamente gravi. Durante il ricovero la donna è andata più volte in arresto cardiaco e, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, è morta in ospedale.

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire con precisione quanto accaduto.

Da chiarire la dinamica dell’investimento

Uno degli elementi al centro degli accertamenti riguarda il semaforo presente all’incrocio tra via Barletta e corso Siracusa. L’impianto regola infatti il passaggio dei veicoli e dei pedoni e sarà necessario stabilire quale segnale fosse attivo al momento dell’investimento.

Resta quindi da chiarire se la 97enne stesse attraversando con il semaforo verde oppure se il tir avesse la precedenza. Gli accertamenti della polizia municipale dovranno ricostruire la sequenza dei movimenti e stabilire eventuali responsabilità.

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