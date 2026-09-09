Torino, a Santa Rita “ogni passo conta”: un nuovo murale colora e fa ballare il quartiere

TORINO – A volte basta un murale per cambiare il volto di una via e portare un significato di rivalsa, di ripresa e ripartenza. E’ quello che è successo a Torino, in via San Marino, al civico 27, dove il nuovo lavoro di Jair MZ Art ha dato un nuovo volto ad una parete grigia e anonima.

Siamo nel cuore di Santa Rita e l’iniziativa è nata per volontà di Giorgia e Homero, i gestori della nuova scuola di danze sudamericane che sta nascendo nella struttura. I due giovani titolari si sono trovati davanti ad un muro grigio ed hanno deciso di dargli nuova vita.

Berrakera – ogni passo conta

L’opera, affidata a Jair MZ Art, ha riempito quell’angolo di via di rossi, gialli e arancioni ed è pronta a raccontare il movimento, la volontà, la voglia di fare. Del resto “Berrakera”, che è il nome della scuola di danza, in colombiano (“berraquera”) significa proprio questo: grinta, forza d’animo, energia.

Così il murale diventa un simbolo, un elogio al movimento. Ogni passo conta. Un modo per raccontare l’idea che ogni percorso parte da un punto diverso e che il movimento può diventare occasione di incontro, crescita e condivisione.

Nel murale si distinguono due figure. Juan Luis Guerra, cantante e musicista dominicano, e Celia Cruz, splendida cantante cubana. Due veri simboli della “berraquera.”

“L’opera – spiegano Giorgia e Homero – racconta il movimento, l’energia e l’incontro tra culture attraverso una composizione contemporanea fatta di forme geometriche, texture, volti ed elementi astratti. La palette, composta prevalentemente da arancio, rosso, magenta e giallo, richiama il calore e la vitalità della cultura latinoamericana”.

Al centro c’è poi un fulmine nel quale si intuiscono due corpi che si abbracciano. E’ quello il richiamo più diretto alla danza e al movimento. Si, perchè dietro il murale c’è Berrakera Dance Hub, la scuola di danza che ha portato colore e movimento in via San Marino.

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