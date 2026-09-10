TORINO – Dopo le giornate caratterizzate da nuvole, piogge e temperature più contenute, a Torino il tempo è destinato a cambiare rapidamente. Le previsioni meteo per venerdì 11 settembre indicano infatti una giornata in prevalenza poco nuvolosa, con qualche nube residua soprattutto nelle prime ore del mattino e un progressivo ritorno del sereno nel corso della giornata. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare, favorendo il diradamento della nuvolosità e condizioni più stabili. Non sono previste precipitazioni sulla città. Le temperature saranno comprese tra una minima di 16°C e una massima di 25°C, mentre lo zero termico si porterà intorno ai 3632 metri.

Mattino: ultime nubi, poi arrivano le schiarite

La giornata inizierà con una situazione ancora leggermente incerta. Sui cieli di Torino potranno infatti comparire nubi sparse, residuo della fase perturbata che ha interessato il territorio nelle ore precedenti. La copertura nuvolosa sarà comunque destinata a ridursi rapidamente. Già dalla tarda mattinata le schiarite diventeranno più ampie, lasciando spazio a condizioni progressivamente più luminose. Le temperature partiranno da valori freschi, con una minima prevista intorno ai 16°C. I venti saranno deboli da Sud, senza particolari effetti sul quadro meteorologico.

Pomeriggio: cielo poco nuvoloso e 25°C

Il miglioramento sarà particolarmente evidente nel pomeriggio. Su Torino è atteso un cielo poco nuvoloso, con ampi spazi sereni e senza fenomeni di rilievo. La temperatura salirà gradualmente fino a raggiungere una massima di 25°C, riportando il termometro su valori più gradevoli dopo il brusco cambiamento dei giorni precedenti. Anche il vento resterà debole, ruotando verso Sud-Sudovest. Nel complesso, le condizioni saranno favorevoli per le attività all’aperto e per gli spostamenti in città.

Sera: ampie schiarite e condizioni stabili

Il miglioramento proseguirà anche durante la sera. La nuvolosità tenderà a ridursi ulteriormente e il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Sulle pianure occidentali piemontesi, compresa l’area torinese, il quadro previsto è infatti quello di una giornata prevalentemente stabile, mentre sulle aree alpine la situazione potrà mantenere una maggiore variabilità. A Torino, comunque, non sono attese piogge e la serata si presenterà decisamente più tranquilla rispetto alle giornate precedenti.

Tendenza meteo Torino

Sabato 12 settembre: il tempo resterà variabile, con condizioni nel complesso più stabili rispetto alla fase perturbata appena trascorsa;

il tempo resterà variabile, con condizioni nel complesso più stabili rispetto alla fase perturbata appena trascorsa; Domenica 13 settembre: la situazione resterà variabile, con alternanza tra schiarite e passaggi nuvolosi;

la situazione resterà variabile, con alternanza tra schiarite e passaggi nuvolosi; Lunedì 14 settembre: aumenteranno le nubi sparse, senza che al momento emerga un nuovo peggioramento organizzato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese