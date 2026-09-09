TORINO – Meteo Torino, giovedì 10 settembre sarà una giornata di transizione dopo il peggioramento che avrà interessato il Piemonte. Il cielo resterà variabile, con nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata, mentre le precipitazioni saranno limitate soprattutto alle ore notturne. A Torino la temperatura massima raggiungerà i 21°C, mentre la minima scenderà a 17°C. Sono previsti complessivamente circa 1 millimetro di pioggia, concentrato nella notte. Lo zero termico si abbasserà a 3439 metri, segnalando un quadro decisamente più fresco rispetto ai giorni precedenti.

Mattino: nubi sparse e prime schiarite

La giornata inizierà con una situazione ancora condizionata dal passaggio perturbato, ma senza fenomeni particolarmente significativi sulla città. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto decisamente più fresco. La temperatura minima sarà di 17°C, un valore che segna una netta distanza dal caldo estivo dei giorni precedenti. I venti saranno deboli da Est-Sudest. Il quadro meteorologico tenderà quindi a essere più tranquillo rispetto alla giornata precedente, anche se la presenza di nuvolosità irregolare manterrà il cielo lontano da condizioni completamente serene.

Pomeriggio: variabilità e qualche apertura

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà variabile, con alternanza tra annuvolamenti e momenti più luminosi. La temperatura salirà fino a una massima di 21°C, mantenendo un clima fresco e gradevole. I venti continueranno a soffiare debolmente da Est-Sudest. Non sono attesi fenomeni di particolare rilievo nelle ore centrali, mentre sulle aree montane e pedemontane la nuvolosità potrà risultare più compatta. La giornata torinese sarà quindi caratterizzata soprattutto dalla variabilità atmosferica, senza il ritorno immediato del caldo dei giorni precedenti.

Sera e notte: possibile ritorno delle precipitazioni

La situazione tenderà a cambiare nuovamente nelle ore serali e soprattutto durante la notte. La previsione indica infatti la possibilità di precipitazioni notturne, per un quantitativo complessivo intorno a 1 millimetro. Sulla pianura occidentale piemontese la nuvolosità potrà aumentare gradualmente, con possibilità di deboli piogge soprattutto in serata. Successivamente il quadro potrebbe tornare più asciutto. Non si tratta quindi di una nuova fase di maltempo organizzato, ma di una coda instabile legata alla circolazione depressionaria che continuerà a influenzare il Piemonte.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 11 settembre: il tempo resterà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite;

il tempo resterà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite; Sabato 12 settembre: è atteso ancora un quadro variabile, senza un ritorno deciso al caldo dei giorni precedenti;

è atteso ancora un quadro variabile, senza un ritorno deciso al caldo dei giorni precedenti; Domenica 13 settembre: la tendenza indica invece nubi sparse, in un contesto ancora lontano dalla stabilità pienamente estiva.

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