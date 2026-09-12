A Torino è il sabato del Salone dell’Auto: 47 marchi in esposizione fino a domenica

TORINO – È stato il primo cittadino a dare il benvenuto al Salone dell’Auto di Torino ieri mattina, alle 9.30 nel cortile d’onore di Palazzo Reale. Alla cerimonia di inaugurazione, Lo Russo ha voluto ricordare il legame di Torino con l’industria dell’automobile – tradizione che oggi è sempre più messa a repentaglio – e con il grande Sergio Pininfarina, a cento anni dalla sua nascita.

Sono 47 le Case automobilistiche protagoniste di questa terza edizione, con novità di prodotto, anteprime, esposizioni e test drive gratuiti. Nei Giardini dei Musei Reali sono inoltre ospitati importanti tributi dedicati alla storia e al design dell’automobile, dai 120 anni di Lancia a Marcello Gandini, Ferrari e London to Brighton. Tra le novità dell’edizione 2026 il debutto di bTOb Salone Auto Torino, avvenuto nella giornata di ieri, e la seconda edizione del Torino Automotive Design Award (TADA).

Fra Piazza Castello e Piazzetta Reale, Corte d’Onore e Giardini dei Musei Reali, il pubblico può così osservare da vicino modelli appartenenti a segmenti e filosofie molto differenti: dalle city car ai SUV, dalle sportive alle supercar, dalle nuove generazioni elettriche alle proposte ibride e plug in.

Tra i marchi esposti, il gruppo Stellantis, che ha presentato in anteprima la nuova Fiat Grizzly e la nuova Lancia Gamma. Molti i marchi cinesi, da Xpeng a Changan, da Gac a Geely, da Byd a Lynk&Co, al debutto di Hongcqi.

Il Salone animerà fino a domani il centro di Torino. Qui il programma completo degli appuntamenti.

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