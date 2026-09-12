L’ultimo saluto a Emma Bonino: camera ardente al Campidoglio e funerali di Stato

BRA – Come per l’ex ministro Costa, anche per l’ex senatrice Emma Bonino sono previste le esequie di Stato. La storica leader dei Radicali, le cui condizioni di salute si erano aggravate nei giorni scorsi, si è spenta ieri a 78 anni, dopo una vita di battaglie.

I funerali di Stato si svolgeranno in forma laica, con commemorazione ufficiale, martedì alle 12.30, nella Protomoteca del Campidoglio, a Roma. La camera ardente per Bonino sarà allestita nella Protomoteca del Campidoglio domenica, e sarà aperta al pubblico domani dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19.

Lunedì, a partire dalle 19, +Europa ha organizzato una veglia civile in piazza del Campidoglio per consentire a cittadini, esponenti politici e rappresentanti della società civile di ricordarla pubblicamente

«Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione» – ha detto la premier Giorgia Meloni – «Le nostre storie le nostre sensibilità sono state lontane, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nostra Nazione» ha aggiunto.

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