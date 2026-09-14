TORINO – Il meteo a Torino di martedì 15 settembre si presenterà nel complesso stabile, anche se il cielo non sarà completamente sereno. La giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con una tendenza progressiva al miglioramento verso la sera. Non sono previste precipitazioni sulla città, mentre le temperature resteranno su valori ancora miti per il periodo. Il quadro meteorologico sarà favorito dalla presenza di pressioni medio-alte sul Nord Ovest, capaci di garantire condizioni generalmente tranquille. Anche le indicazioni previsionali disponibili per Torino confermano una giornata asciutta, con temperature pomeridiane prossime ai 27-28°C nelle elaborazioni orarie, pur con differenze tra i diversi modelli.

Mattino: nubi sparse e prime schiarite

Le ore del mattino inizieranno con una situazione di variabilità del cielo. Su Torino potranno alternarsi passaggi nuvolosi e momenti più luminosi, senza però condizioni tali da far pensare a un peggioramento significativo. Le precipitazioni resteranno assenti e il tempo sarà quindi favorevole alle attività all’aperto, agli spostamenti e alla vita quotidiana in città. Le temperature partiranno da valori intorno ai 19°C, per poi aumentare gradualmente nel corso della mattinata. I venti saranno deboli da Est-Sudest, senza particolari effetti sul comfort atmosferico.

Pomeriggio: 26°C e tempo ancora variabile

Nel pomeriggio il cielo continuerà a mostrare nubi sparse alternate a schiarite, con la componente soleggiata comunque presente. Il quadro resterà asciutto e non sono attesi fenomeni di rilievo sulla città di Torino. La temperatura massima raggiungerà i 26°C, accompagnata da una ventilazione debole dai quadranti sud-orientali. Sarà quindi un pomeriggio dal clima mite e gradevole, senza il caldo intenso tipico della fase più estiva della stagione. La quota dello zero termico si manterrà molto elevata, attorno ai 4533 metri, ulteriore indicazione di una massa d’aria ancora relativamente mite.

Sera: rasserenamenti in aumento

Il cambiamento più evidente arriverà nelle ore serali. Dopo una giornata caratterizzata dalla variabilità, il cielo tenderà infatti verso ampi rasserenamenti, lasciando spazio a condizioni più tranquille. Non sono previste piogge nemmeno in serata e la temperatura inizierà a diminuire lentamente, mantenendosi comunque su valori miti. La ventilazione resterà debole, con una componente ancora prevalentemente da Sudest.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 16 settembre: giornata variabile, con possibilità di temporali e qualche fase più instabile;

giornata variabile, con possibilità di temporali e qualche fase più instabile; Giovedì 17 settembre: possibile peggioramento, con piogge deboli e temperature in calo;

possibile peggioramento, con piogge deboli e temperature in calo; Venerdì 18 settembre: condizioni ancora variabili, con alternanza tra nubi e schiarite e fenomeni in attenuazione.

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