TORINO – Dopo il miglioramento atteso nella giornata di venerdì, il tempo resterà stabile anche a Torino sabato 12 settembre, seppure con una maggiore presenza di nuvole nelle prime ore. Le previsioni meteo indicano infatti nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata, con una progressiva apertura del cielo verso sera. Non sono previste precipitazioni e il quadro meteorologico sarà quindi decisamente più tranquillo rispetto alla fase perturbata dei giorni precedenti. La temperatura massima raggiungerà 24°C, mentre la minima si fermerà a 17°C. Lo zero termico salirà fino a 4127 metri, mentre i venti resteranno deboli, inizialmente da Est-Sudest e poi da Sud-Sudest. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: nubi sparse e schiarite

La giornata inizierà con nubi sparse, alternate a momenti più luminosi. La copertura nuvolosa non sarà però compatta e non sono attesi fenomeni associati. Con il passare delle ore le schiarite tenderanno gradualmente ad ampliarsi, grazie al progressivo consolidamento della situazione atmosferica. La temperatura minima sarà di 17°C, con un avvio di giornata gradevole e relativamente fresco. I venti soffieranno deboli da Est-Sudest.

Pomeriggio: più sole e temperature fino a 24°C

Nel pomeriggio il tempo tenderà a diventare più stabile. Su Torino continuerà l’alternanza tra nubi e schiarite, ma gli spazi di cielo sereno diventeranno progressivamente più ampi. Il termometro raggiungerà la massima di 24°C, garantendo condizioni gradevoli nelle ore centrali. Il vento ruoterà verso Sud-Sudest, mantenendosi debole. Non sono previste piogge né fenomeni temporaleschi. Le previsioni orarie disponibili mostrano anch’esse per Torino condizioni asciutte e una prevalenza di cielo poco nuvoloso nella seconda parte della giornata.

Sera: ampie schiarite e cielo più sereno

Il miglioramento sarà particolarmente evidente in serata. La nuvolosità tenderà a diminuire e sono attesi ampi rasserenamenti, soprattutto sulle pianure occidentali piemontesi. Per Torino si prospetta quindi una serata tranquilla, senza precipitazioni e con condizioni favorevoli anche per gli spostamenti e le attività all’aperto. Le temperature inizieranno a diminuire dopo il tramonto, riportandosi

Tendenza meteo Torino

Domenica 13 settembre: il tempo sarà variabile, con alternanza tra schiarite e passaggi nuvolosi;

il tempo sarà variabile, con alternanza tra schiarite e passaggi nuvolosi; Lunedì 14 settembre: è atteso un quadro più stabile, con cielo poco nuvoloso e condizioni favorevoli;

è atteso un quadro più stabile, con cielo poco nuvoloso e condizioni favorevoli; Martedì 15 settembre: tornerà una maggiore variabilità, con nubi e schiarite alternate sul territorio torinese.

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