TORINO – Il meteo a Torino di mercoledì 16 settembre segnerà un primo cambio di scenario rispetto alla stabilità dei giorni precedenti. La giornata inizierà infatti con nubi sparse alternate a schiarite, ma la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare fino a rendere il cielo molto nuvoloso o coperto nelle ore serali. La fase più importante del peggioramento è attesa proprio in serata, quando potranno arrivare deboli piogge, per un accumulo complessivo previsto attorno ai 2 millimetri. Le elaborazioni disponibili confermano una giornata inizialmente asciutta e una maggiore possibilità di precipitazioni nella parte finale. Nonostante il cambio del tempo, le temperature resteranno ancora miti, con una massima di 26°C.

Mattino: nubi sparse e qualche schiarita

Le prime ore di mercoledì saranno ancora relativamente tranquille. Su Torino si alterneranno annuvolamenti e schiarite, con il sole che riuscirà a fare capolino tra le nubi. La situazione resterà asciutta e non sono attese precipitazioni significative durante la mattinata. Le temperature partiranno da una minima di 17°C, per poi aumentare gradualmente. I venti saranno deboli da Sudest, senza particolari rinforzi e senza condizioni di disagio.

Pomeriggio: nuvolosità in progressivo aumento

Nel corso del pomeriggio il cambiamento diventerà più evidente. La copertura nuvolosa tenderà ad aumentare progressivamente, anche se potranno ancora verificarsi temporanee schiarite. Il termometro raggiungerà il suo valore massimo, con 26°C attesi a Torino. Il clima resterà quindi mite, nonostante il progressivo peggioramento del cielo. La ventilazione continuerà a essere debole, ruotando verso Sud-Sudest. Le previsioni orarie indicano ancora condizioni prevalentemente asciutte nelle ore centrali, con il rischio di precipitazioni destinato ad aumentare successivamente.

Sera: cielo coperto e arrivano le prime piogge

La vera svolta arriverà in serata. La nuvolosità aumenterà fino a portare cieli coperti, accompagnati dalla possibilità di deboli piogge. L’accumulo previsto per Torino è contenuto, nell’ordine di 2 millimetri, quindi non si tratta al momento di un episodio perturbato particolarmente intenso. Anche le elaborazioni orarie indicano la possibilità di precipitazioni deboli nella tarda serata. Il peggioramento sarà dunque graduale: niente passaggio improvviso a condizioni fortemente perturbate, ma un progressivo aumento della copertura nuvolosa seguito dall’arrivo delle prime piogge.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 17 settembre: giornata variabile con possibili piogge deboli, in un contesto ancora influenzato dalle infiltrazioni umide;

giornata variabile con possibili piogge deboli, in un contesto ancora influenzato dalle infiltrazioni umide; Venerdì 18 settembre: condizioni variabili, con alternanza tra nuvole e schiarite e fenomeni più intermittenti;

condizioni variabili, con alternanza tra nuvole e schiarite e fenomeni più intermittenti; Sabato 19 settembre: atteso un cielo con nubi sparse, in un quadro potenzialmente più tranquillo.

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