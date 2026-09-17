Calcio, Europa League: Juve “esagerata”, 5 a 0 al Nec all’esordio

TORINO – Le sensazioni che l’ambiente bianconero si portava dietro dopo la sconfitta contro il Sassuolo in campionato non erano certo positive. Il 2-3 al “Mapei” aveva lasciato l’amaro in bocca e aveva fatto suonare campanelli d’allarme, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Si annunciava dunque non da sottovalutare la partita di questa sera – esordio in Europa League – contro gli olandesi del Nec Njimegen, squadra che può contare nel reparto offensivo su giocatori pericolosi come Tadic e Linssen.

La partita: protagonista in negativo il portiere del Nec, Polster

La Juve però supera brillantemente questa prima possibile trappola della stagione, schiantano all’Allianz Stadium un Nec disarmato ma soprattutto poco concentrato e insicuro in fase difensiva. La squadra di Spalletti, che schiera un 11 inedito con Grabara tra i pali, Sarr a fianco di Douglas Luiz in mezzo al campo e preferisce Woltemade a Kolo Muani davanti, parte subito bene: al 9′ è già in vantaggio con uno dei protagonisti di serata, Nico Gonzalez. L’argentino, schierato in coppia con Alajbegovic dietro al tedesco, sfrutta un clamoroso buco del portiere Polster su un lungo rinvio di Grabara per siglare l’1-0. Il raddoppio al 24′: McKennie, tornato titolare questa sera e autore di una grande prestazione, appoggia per Alajbegović al limite dell’area di rigore: conclusione perfetta del bosniaco e primo gol in maglia bianconera. Mentre gli olandesi non riescono a pungere, la Juve va sul 3 a 0 al 34′ con il rigore guadagnato da Nico Gonzalez e trasformato da Woltemade.

Nel secondo tempo, il punteggio si fa più pesante: il neo-entrato Kolo Muani serve un assist solo da spingere in rete all’ex romanista Celik, che segna così facilmente la sua prima rete in maglia zebrata. Il 5 a 0 lo sigla proprio l’attaccante francese, sfruttando un’altra uscita a vuoto di Polster.

Prossima sfida con l’Atalanta

Ottima la gestione della seconda frazione da parte dei padroni di casa, che non hanno rischiato quasi nulla e hanno gestito (e incrementato) il risultato senza sforzi. Ora per Spalletti e giocatori testa all’ultimo turno in campionato prima della pausa nazionali: all’Allianz domenica arriva l’Atalanta. Sarà importante ripetere la prestazione di stasera anche contro gli orobici.

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