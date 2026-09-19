Un coniglietto rosa ha ritrovato il suo piccolo amico a Rivarolo grazie a i social

RIVAROLO CANAVESE – Ci piace raccontare storie di quando i social sono il mezzo di una bella avventura invece di vomitare odio e violenza come succede purtroppo continuamente. Così quella che vi raccontiamo è una piccola bella storia accaduta a Rivarolo Canavese e risolta nel migliore dei modi proprio grazie ai social.

Il coniglietto perduto

E’ la storia di un piccolo coniglietto di peluche che si è perduto nei giorni scorsi in centro a Rivarolo. Chi lo ha trovato, lo immaginiamo da solo in un angolo e con lo sguardo un po’ triste, lo ha consegnato ad Alessia Cuffia, assessora del comune.

La donna ha pensato di pubblicare la foto del coniglietto sui suoi social per trovare il proprietario, il piccolo amico che presumibilmente lo aveva perduto.

“Da mamma, – ha scritto Cuffia – so benissimo quanto i bambini possano essere affezionati ai loro peluche: compagni di giochi, di coccole e di nanna, che per loro sono davvero insostituibili”.

Il ricongiungimento

Il post dell’assessora è stato condiviso quasi 200 volte. Non certo un numero tale da essere considerato un “post virale” ma evidentemente sufficiente a raggiungere lo scopo in un paese delle dimensioni di Rivarolo.

Il messaggio è infatti arrivato ai genitori del bambino (o della bambina, non sappiamo) che aveva smarrito il coniglietto e i due hanno potuto ricongiungersi per la gioia di entrambi.

Una storia piccola, semplice, delicata, ma che ci sembra significativa e ci è sembrato il caso di raccontarla.

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