SportTorino
Il Toro pareggia a Bologna in recupero, a segno Kulenovic
1-1 il risultato finale
TORINO – Al Dall’Ara si comincia con il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola, poi è calcio ma senza concedere molto allo spettacolo.
I padroni di casa passano in vantaggio già al 13′ con un gol di Bernardeschi, il Toro non riesce a reagire e diventa pericoloso solo sul finale di tempo con Mandragora, fresco di convocazione in Nazionale.
La ripresa è un po’ più viva, con più Bologna che Toro, ma le occasioni vere latitano comunque. Il Toro però trova il pareggio con Kulenovic al 77′, aiutato da una papera di Skorupski.
Sulle ali dell’entusiasmo gli uomini di Abate vanno due volte vicini al raddoppio. La palla decisiva arriva però sul piede di Piccoli al 90′, ma l’attaccante felsineo spreca. L’1-1 però non si sblocca più.
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