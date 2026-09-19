A Torino quattro giorni dedicati al cinema breve: torna Too Short To Wait

TORINO – Dal 24 al 27 settembre il cinema Esedra di via Pietro Bagetti ospita la XIII edizione di Too Short To Wait, la rassegna dedicata alle produzioni di cinema breve realizzate da autori e autrici del Piemonte. Quattro giornate di proiezioni, incontri e appuntamenti che rappresentano anche l’anteprima delle sezioni Spazio Piemonte e Doc Short del Glocal Film Festival 2026, in programma dall’11 al 15 novembre al cinema Massimo di Torino.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Piemonte Movie nell’ambito del progetto regionale CAP – Circuito Audiovisivo Piemonte e offre al pubblico una prima occasione per conoscere i lavori che saranno protagonisti del festival autunnale.

Si parte con il Manhattan Short Film Festival

L’inaugurazione di Too Short To Wait 2026 è in programma giovedì 24 settembre alle 20.30. La serata si aprirà con la presentazione della sigla ufficiale dell’edizione 2026 e con un incontro con le autrici del liceo artistico “Cottini” di Torino.

A seguire sarà protagonista il Manhattan Short Film Festival, appuntamento internazionale realizzato da diverse edizioni in partnership con Piemonte Movie. Il festival si svolge contemporaneamente in numerose sale dei cinque continenti nell’arco di circa due settimane e arriva in Italia con appena sei date di proiezione.

Il pubblico in sala sarà chiamato a esprimere il proprio voto per decretare il miglior cortometraggio e la migliore interpretazione dell’edizione 2026. I film e gli interpreti premiati potranno inoltre concorrere alla qualificazione agli Oscar.

In programma 65 lavori piemontesi

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre il programma di Too Short To Wait alternerà le sezioni Doc Short e Spazio Piemonte, con appuntamenti pomeridiani e serali.

Nel complesso saranno proiettati 65 lavori, senza una selezione preventiva: si tratta di 39 cortometraggi di fiction e 26 documentari brevi iscritti ai concorsi del Glocal Film Festival 2026.

Per i lavori di Spazio Piemonte sarà inoltre il pubblico ad avere un ruolo nella selezione. I due film più votati dagli spettatori accederanno infatti al Glocal Film Festival di novembre, insieme alle opere individuate dalla selezione interna.

La rassegna diventa così un primo momento di confronto diretto tra chi realizza i cortometraggi e il pubblico, anticipando alcuni dei contenuti del festival torinese.

Corsi Corti racconta i festival piemontesi

Accanto alle proiezioni torna anche “Corsi Corti – Piccole Storie di Cinema”, ciclo di tre incontri dedicato alle realtà che organizzano festival cinematografici sul territorio regionale.

Venerdì 25 settembre sarà protagonista Ottobre Alessandrino, con il direttore artistico Roberto Lasagna. Sabato 26 toccherà al Corte dei Corti Film Festival, rappresentato da Marco Cagnazzo, vicepresidente di Diogniarte Aps. Domenica 27 sarà invece la volta dell’Asti Film Festival, con il direttore artistico Riccardo Costa.

L’obiettivo è mettere in relazione esperienze diverse e raccontare la rete di sale, associazioni, festival e operatori che contribuiscono alla diffusione del cinema in Piemonte.

«Too Short To Wait è un appuntamento che ci permette di creare un primo incontro tra gli autori e il pubblico», spiegano Chiara Pellegrini e Roberta Pozza, storiche selezionatrici del Glocal Film Festival. Secondo le selezionatrici, il programma restituisce «la ricchezza e la varietà della produzione regionale», unendo fiction e documentari e coinvolgendo direttamente gli spettatori nella scelta dei cortometraggi destinati al festival di novembre.

«Ritengo particolarmente importante anche la presenza di “Corsi Corti”», aggiunge Federica Zancato, co-direttrice del Glocal Film Festival 2026 e selezionatrice Doc Short, sottolineando come l’iniziativa consenta di mettere in relazione alcune delle realtà che animano il panorama dei festival piemontesi.

Too Short To Wait 2026 si svolgerà dal 24 al 27 settembre al cinema Esedra di via Pietro Bagetti 30 a Torino.

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