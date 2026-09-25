La mobilitazione continua: una camminata per le vie di Vanchiglia nel ricordo di Niccolò

TORINO – Non si ferma l’ondata di solidarietà e vicinanza attorno alla famiglia del piccolo Niccolò, il bambino di sette anni investito martedì mattina lungo la ciclabile di corso Regina Margherita.

Dopo i presidi mattutini convocati all’angolo con via Balbo per chiedere strade più sicure, la mobilitazione civica continua a prendere forma dal basso, proponendo una serata di raccoglimento e condivisione alle ore 20 di questa sera, 25 settembre 2026. L’idea è quella di una camminata silenziosa e aperta a tutti per le vie di Vanchiglia.

Ad invitare i cittadini a partecipare è l’associazione Vanchiglia Insieme , insieme ad altri enti, con un messaggio diffuso sui canali social:

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