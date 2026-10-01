TORINO – Il primo venerdì di ottobre porterà a Torino una giornata dal carattere variabile, con una presenza irregolare di nubi alternata a momenti di maggiore apertura del cielo. Le infiltrazioni umide che interessano il Nord-Ovest manterranno una certa nuvolosità sulla regione, ma sulla pianura torinese non sono attesi fenomeni significativi. Le previsioni meteo per Torino di venerdì 2 ottobre indicano infatti nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, senza piogge. Le temperature resteranno miti, con una minima di 17°C e una massima di 23°C.

Mattino: nuvolosità variabile sulla città

La giornata inizierà con un cielo a tratti nuvoloso, ma senza una copertura compatta e persistente. Sulla pianura occidentale, dove si trova Torino, la nuvolosità sarà infatti alternata a schiarite, mantenendo un quadro meteorologico complessivamente tranquillo. Le prime ore saranno caratterizzate da una temperatura minima di 17°C, mentre i venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest. Non sono previste precipitazioni: nonostante la presenza di aria umida e di molte nubi sul Piemonte, i fenomeni più consistenti resteranno confinati soprattutto ai settori alpini.

Pomeriggio: nubi e aperture, temperatura fino a 23°C

Nel corso del pomeriggio il cielo continuerà a proporre una alternanza tra nuvole e schiarite. Non si assisterà quindi a un vero peggioramento sulla città, ma nemmeno a una giornata completamente serena. Il termometro raggiungerà una massima di 23°C, mantenendo condizioni termiche ancora miti per l’inizio di ottobre. Anche la ventilazione cambierà gradualmente direzione: dopo la componente nord-occidentale del mattino, nel pomeriggio i venti proverranno da Sud-Sudest, mantenendosi deboli. La situazione resterà comunque asciutta, con nessuna pioggia prevista a Torino.

Sera: cielo ancora variabile

In serata la nuvolosità continuerà ad alternarsi a momenti più aperti. Il quadro resterà quello di una giornata dinamica ma senza fenomeni rilevanti. Le nubi potranno risultare più compatte in alcuni momenti, mentre altre fasi della serata potranno lasciare spazio a parziali schiarite. Non sono tuttavia attesi passaggi perturbati significativi sulla pianura torinese.

Tendenza meteo Torino

Sabato 3 ottobre: giornata ancora variabile, con alternanza tra nubi e schiarite;

giornata ancora variabile, con alternanza tra nubi e schiarite; Domenica 4 ottobre: persisterà una situazione variabile, senza un netto cambio di scenario;

persisterà una situazione variabile, senza un netto cambio di scenario; Lunedì 5 ottobre: il cielo tenderà a essere poco nuvoloso, con condizioni più aperte rispetto al fine settimana.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese