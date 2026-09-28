TORINO – Il meteo a Torino per martedì 29 settembre conferma una giornata nel complesso stabile, asciutta e caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi. Dopo una fase ancora favorevole nelle prime ore, la presenza di infiltrazioni umide verso sera potrebbe determinare un graduale aumento della nuvolosità, ma senza portare precipitazioni sulla città. La giornata sarà quindi segnata da ampie schiarite e condizioni meteorologiche tranquille, con temperature ancora gradevoli per il periodo. La massima raggiungerà i 23°C, mentre durante la notte e nelle prime ore del mattino si scenderà fino a 15°C.

Mattino: cielo poco nuvoloso e clima fresco

La mattinata di martedì inizierà con cielo prevalentemente poco nuvoloso e condizioni asciutte. Le prime ore saranno caratterizzate da temperature fresche, con valori prossimi ai 15°C. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, senza particolari rinforzi. L’atmosfera resterà quindi tranquilla e non sono attesi fenomeni di rilievo. Il progressivo soleggiamento contribuirà poi a riportare le temperature su valori più miti con il passare delle ore.

Pomeriggio: sole, schiarite e 23°C

Nelle ore centrali il tempo resterà prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso, con condizioni favorevoli anche per le attività all’aperto. La temperatura massima toccherà i 23°C, offrendo un clima ancora gradevole nonostante l’avanzare dell’autunno. Il vento resterà debole, ma nel pomeriggio tenderà a provenire dai quadranti sud-orientali, in particolare da Sud-Sudest. Non sono previste piogge e il cielo dovrebbe mantenersi abbastanza aperto per buona parte del pomeriggio.

Sera: aumenta la nuvolosità, ma resta asciutto

La principale evoluzione della giornata sarà attesa in serata, quando infiltrazioni di aria più umida favoriranno un graduale aumento della nuvolosità. Sulle aree alpine e pedemontane la copertura tenderà a diventare più compatta, mentre sulla pianura torinese il tempo rimarrà generalmente asciutto. Per Torino, dunque, l’aumento delle nubi rappresenterà soprattutto un cambiamento dell’aspetto del cielo, senza un peggioramento accompagnato da piogge.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 30 settembre: giornata variabile, con alternanza tra nubi e schiarite;

giornata variabile, con alternanza tra nubi e schiarite; Giovedì 1 ottobre: è atteso un cielo più nuvoloso, con maggiore presenza di nubi;

è atteso un cielo più nuvoloso, con maggiore presenza di nubi; Venerdì 2 ottobre: torneranno a prevalere nubi sparse e schiarite, in un contesto ancora variabile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese