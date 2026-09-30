TORINO – Il meteo a Torino per giovedì 1 ottobre annuncia una giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, senza precipitazioni previste. L’ingresso nel nuovo mese sarà quindi segnato da un cielo più variabile rispetto alle giornate precedenti, ma senza un vero peggioramento del tempo. Le infiltrazioni umide presenti sul Piemonte favoriranno una maggiore copertura nuvolosa soprattutto sui rilievi e sulle aree pedemontane. Sulla pianura torinese potranno invece aprirsi alcune finestre di maggiore luminosità, in particolare nel corso della giornata. Le temperature subiranno un ulteriore lieve ridimensionamento: la massima sarà di 20°C, mentre la minima si fermerà a 17°C.

Mattino: cielo variabile e clima fresco

La giornata inizierà con nubi sparse alternate a schiarite. Il cielo non sarà quindi completamente sereno, ma saranno possibili aperture sufficientemente ampie da rendere la mattinata luminosa a tratti. La temperatura minima raggiungerà i 17°C, mentre i venti saranno deboli da Nord-Nordovest. Sulle aree alpine e pedemontane la nuvolosità potrà risultare più compatta, mentre sulla pianura torinese resterà maggiore spazio per le schiarite. Non sono previste piogge, e la situazione resterà quindi asciutta nonostante il passaggio di aria più umida.

Pomeriggio: qualche schiarita e 20°C

Nel corso del pomeriggio il cielo continuerà a presentarsi variabile, con nubi alternate a momenti più luminosi. Il termometro raggiungerà una massima di 20°C, segnando un calo rispetto ai valori miti dei giorni precedenti. Il clima resterà comunque gradevole nelle ore centrali. I venti saranno deboli da Sud-Sudest, con una rotazione rispetto alla componente settentrionale del mattino. L’assenza di precipitazioni consentirà alla giornata di mantenere un carattere asciutto, anche se il cielo resterà più coperto rispetto alla fine di settembre.

Sera: ancora nuvole, ma senza pioggia

In serata la nuvolosità potrà rimanere presente, soprattutto in relazione alle infiltrazioni umide che interessano il Nord-Ovest. Sulle Alpi, sulle pedemontane e sulle Alpi occidentali il cielo potrà risultare molto nuvoloso o coperto, mentre sulla pianura torinese continuerà a essere possibile qualche apertura. Il dato più importante resta comunque l’assenza di fenomeni: non sono previste piogge sulla città.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 2 ottobre: giornata ancora variabile, con alternanza tra nubi e schiarite;

giornata ancora variabile, con alternanza tra nubi e schiarite; Sabato 3 ottobre: persisterà una certa variabilità, con nubi alternate a momenti più luminosi;

persisterà una certa variabilità, con nubi alternate a momenti più luminosi; Domenica 4 ottobre: il quadro resterà variabile, con una situazione ancora da seguire per l’evoluzione della nuvolosità.

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