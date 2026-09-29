TORINO – Il meteo a Torino per mercoledì 30 settembre annuncia una giornata più variabile rispetto a quella precedente. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, mentre non sono previste precipitazioni sulla città. Il cambiamento è legato all’arrivo di infiltrazioni umide sul Piemonte, che favoriranno un aumento della nuvolosità soprattutto sui rilievi, sulle aree pedemontane e sulle pianure occidentali. Torino si troverà comunque in una situazione relativamente tranquilla, senza fenomeni significativi. Le temperature resteranno miti, ma in lieve calo rispetto ai giorni precedenti: la massima raggiungerà i 22°C, mentre la minima sarà di 16°C.

Mattino: nubi e schiarite sulla città

La giornata inizierà con un cielo variabile, caratterizzato dall’alternanza tra addensamenti nuvolosi e momenti più aperti. Le prime ore saranno relativamente fresche, con temperature intorno ai 16°C. Il vento soffierà debole da Nord-Nordovest, senza particolari rinforzi. Le infiltrazioni umide saranno più evidenti sulle aree alpine e pedemontane, dove la nuvolosità potrà risultare più compatta. Sulla pianura torinese, invece, resteranno possibili periodi di schiarita. Non sono previste piogge.

Pomeriggio: qualche apertura e 22°C

Nel corso del pomeriggio il cielo continuerà a mantenersi variabile, con nubi alternate a schiarite. La temperatura salirà fino a una massima di 22°C, mantenendo un clima ancora mite nonostante il progressivo avvicinamento all’autunno. I venti saranno deboli da Sudest, con condizioni atmosferiche complessivamente tranquille. L’assenza di precipitazioni permetterà alla giornata di mantenere un carattere asciutto, nonostante la maggiore presenza di nuvole rispetto ai giorni precedenti. Le previsioni aggiornate confermano una giornata senza fenomeni significativi, anche se alcuni modelli indicano una nuvolosità più compatta in alcune fasi della giornata.

Sera: cielo più nuvoloso, ma senza fenomeni

In serata la nuvolosità potrà diventare più consistente, soprattutto in relazione alle infiltrazioni umide che stanno interessando il Nord-Ovest. Sulle Alpi e sulle aree pedemontane il cielo sarà più chiuso, mentre sulla pianura torinese continueranno a essere possibili aperture. Il dato più importante per la città resta comunque l’assenza di fenomeni: non sono previste piogge significative.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 1 ottobre: giornata ancora variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite;

giornata ancora variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite; Venerdì 2 ottobre: il cielo resterà variabile, con una presenza irregolare di nubi;

il cielo resterà variabile, con una presenza irregolare di nubi; Sabato 3 ottobre: possibile presenza di velature sparse, in un contesto ancora complessivamente tranquillo.

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