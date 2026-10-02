TORINO – Il primo sabato di ottobre porterà a Torino una giornata dal carattere variabile, con una presenza irregolare di nubi ma anche con schiarite più ampie nelle ore centrali. Le infiltrazioni umide che interessano il Nord-Ovest manterranno una certa copertura nuvolosa, soprattutto nelle prime ore, senza tuttavia determinare un vero peggioramento sulla città. Le previsioni meteo per Torino di sabato 3 ottobre indicano infatti una giornata con nubi alternate a momenti più luminosi e, soprattutto, senza piogge previste. Le temperature resteranno miti, con una minima di 16°C e una massima di 23°C.

Mattino: cielo nuvoloso e prime aperture

La giornata inizierà con una presenza piuttosto consistente di nuvole. Le infiltrazioni umide favoriranno cieli a tratti nuvolosi o molto nuvolosi, soprattutto sui settori alpini e pedemontani, mentre sulla pianura torinese la situazione sarà più variabile. Le prime ore saranno quindi caratterizzate da un cielo irregolare, con qualche apertura già possibile. La temperatura minima si attesterà intorno ai 16°C. I venti saranno deboli da Sudest, senza particolari rinforzi. Nonostante la maggiore nuvolosità, non sono previste precipitazioni sulla città.

Pomeriggio: schiarite più ampie e 23°C

La fase più interessante della giornata arriverà nel corso delle ore centrali. La nuvolosità tenderà infatti a lasciare spazio a schiarite più ampie, rendendo il pomeriggio più luminoso rispetto alla mattinata. Il termometro raggiungerà una massima di 23°C, mantenendo un clima ancora mite per l’inizio di ottobre. Il vento resterà debole e proverrà da Sud-Sudest. L’assenza di precipitazioni e l’apertura del cielo nelle ore centrali renderanno il pomeriggio relativamente gradevole, pur in un contesto che resterà variabile.

Sera: tornano le nubi

In serata la nuvolosità potrà tornare a farsi più presente. Dopo le aperture pomeridiane, il cielo tenderà quindi nuovamente a diventare più coperto o parzialmente nuvoloso. Non sono però attesi fenomeni significativi: la giornata resterà asciutta e non sono previste piogge a Torino. Il passaggio tra una fase più luminosa nel pomeriggio e una maggiore copertura serale sarà uno degli elementi distintivi della giornata.

Tendenza meteo Torino

Domenica 4 ottobre: il tempo resterà variabile o caratterizzato da nubi sparse, con alternanza tra momenti più nuvolosi e schiarite;

il tempo resterà variabile o caratterizzato da nubi sparse, con alternanza tra momenti più nuvolosi e schiarite; Lunedì 5 ottobre: continuerà una situazione variabile, con nubi alternate ad aperture e senza un cambiamento deciso;

continuerà una situazione variabile, con nubi alternate ad aperture e senza un cambiamento deciso; Martedì 6 ottobre: anche la nuova giornata manterrà una tendenza variabile o con nubi sparse, in continuità con l’evoluzione del periodo.

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