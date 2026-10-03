In dieci mila alla marcia No Tav Sant’Ambrogio-Avigliana contro la linea Avigliana-Orbassano
Il vero successo però è che le proteste non siano sfociate in violenza
AVIGLIANA – “Da Sant’Ambrogio ad Avigliana. Una marcia popolare contro la nuova tratta nazionale Avigliana-Orbassano e per il futuro del nostro territorio”. Inizia così la nota No Tav che annuncia la mobilitazione programmata per oggi, sabato 3 ottobre 2026.
Si protesta per la tratta Avigliana-Orbassano ma senza perdere di vista quella complessiva della Torino-Lione, citata nella nota come “infrastruttura inutile” o come “grande opera” che toglie soldi alla sanità pubblica, al trasporto pubblico locale e ai servizi essenziali in generale.
“Pensiamo che le vere infrastrutture utili siano quelle che migliorano la vita delle persone, che rendono i territori più sicuri, che tutelano l’ambiente e rafforzano i servizi pubblici”.
All’indomani della richiesta alla mobilitazione si festeggia il successo della marcia: per gli organizzatori sono in dieci mila i partecipanti venuti in difesa della Valsusa. Per la Digos però non sono molti di più di un migliaio.
Il vero successo però è che le proteste non siano sfociate in violenza, come avvenuto a luglio scorso quando i danni al cantiere di Chiomonte per Telt ammontarono a un milione di euro.
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