Notte di paura a Nizza Monferrato tra coltelli e spari: due uomini arrestati

NIZZA MONFERRATO – Notte di paura a Nizza Monferrato, dove una lite iniziata tra un gruppo di giovani è proseguita con minacce, un’aggressione con un coltello e poi alcuni colpi di pistola sparati in strada. Un minorenne è stato colpito al volto con il calcio dell’arma e ha riportato ferite al naso e al volto, con una prognosi di 15 giorni.

Tutto è cominciato intorno alle 2.30 della notte di oggi, sabato 3 ottobre, quando un uomo sulla trentina si sarebbe avvicinato a un gruppo di ragazzi, quasi tutti maggiorenni, che si trovavano in piazza XX Settembre, nella zona del locale La Teresina.

Secondo la ricostruzione, l’uomo, che appariva in stato di alterazione, avrebbe iniziato a discutere con i giovani e a importunare alcune ragazze. Quando uno dei ragazzi ha cercato di intervenire, l’uomo lo avrebbe aggredito facendolo cadere a terra e lo avrebbe minacciato con un coltello.

A quel punto un altro componente del gruppo sarebbe intervenuto utilizzando uno spray al peperoncino, riuscendo a far allontanare l’uomo. I ragazzi avrebbero quindi lasciato la zona, pensando che la situazione fosse terminata.

Il ritorno con la pistola

Dopo circa un quarto d’ora, però, l’uomo sarebbe tornato in auto insieme a un’altra persona. Dal sedile del passeggero avrebbe iniziato a sparare alcuni colpi di pistola in aria, provocando il panico tra le persone che si trovavano ancora nei pressi del locale.

L’uomo sarebbe poi sceso dalla vettura e avrebbe continuato a minacciare i presenti. In questa fase avrebbe sparato un colpo contro un’altra automobile parcheggiata e avrebbe colpito un minorenne con il calcio della pistola.

Il ragazzo è stato soccorso e successivamente ricoverato per le ferite riportate al volto e al naso. Per lui la prognosi è di 15 giorni.

Dopo l’aggressione, i due uomini sarebbero risaliti in macchina e avrebbero proseguito la fuga, esplodendo altri colpi di pistola in aria lungo le strade di Nizza Monferrato.

L’intervento dei carabinieri

A quel punto è scattato l’allarme e sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le ricerche dell’auto. I due sono stati fermati poco dopo durante un posto di controllo.

La pistola non è stata trovata. I due uomini sono stati arrestati e accompagnati nel carcere di Alessandria. Le accuse contestate, secondo le prime informazioni, comprendono porto abusivo di arma, spari in luogo pubblico, lesioni e minacce in concorso.

Sono ora in corso ulteriori accertamenti, comprese le perquisizioni e l’ascolto dei testimoni, per ricostruire con precisione tutti i passaggi della notte e chiarire la dinamica dell’aggressione.

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