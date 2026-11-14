ATP Finals 2026, il programma della prima giornata: dove seguire le partire

TORINO – Da domani, domenica 15 novembre, l’Inalpi Arena aprirà ufficialmente le porte alle Nitto ATP Finals 2026, l’appuntamento che chiude in grande stile la stagione del circuito professionistico maschile riunendo i migliori otto singolaristi e le otto migliori coppie di doppio del pianeta sul veloce indoor sabaudo.

Un’edizione che promette scintille e spettacolo purissimo, con una forte tinteggiatura azzurra grazie all’esordio assoluto nel singolare di Flavio Cobolli e alla terza partecipazione consecutiva dei nostri Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Il programma della prima giornata

Il sipario si alzerà domani, domenica 15 novembre, con una prima giornata inaugurale ricca di grandi sfide tra i protagonisti del Gruppo John McEnroe nel singolare e del Gruppo Todd Woodbridge nel doppio. Ecco il calendario completo dei primi quattro match che daranno il via al torneo:

Ore 11:30 (Doppio): [1] Heliovaara/Patten vs [8] Luz/Matos

Ore 14:00 (Singolo): [1] Alexander Zverev vs [8] Rafael Jodar

Ore 18:00 (Doppio): [4] Arevalo/Pavic vs [6] Arribage/Olivetti

Ore 20:30 (Singolo): [3] Ben Shelton vs [6] Arthur Fils

Per quanto riguarda gli altri azzurri, l’attesa è per lunedì 16 novembre: alle 11:30 scenderanno in campo Bolelli e Vavassori contro Granollers e Zeballos, mentre nel “prime time” delle 20:30 gli occhi di tutta Italia saranno puntati sull’esordio del debuttante Flavio Cobolli, sorteggiato nel Gruppo Ivan Lendl e subito atteso a un banco di prova proibitivo contro il russo Daniil Medvedev.

Il montepremi da capogiro

A rendere la settimana torinese ancora più incandescente c’è un prize-money complessivo senza precedenti: ben 15,75 milioni di dollari. La posta in palio è altissima anche per le singole tasche dei campioni: la sola partecipazione al torneo garantisce un assegno di 338 mila dollari, mentre ogni vittoria nella fase a gironi vale 405 mila dollari. Il vero jackpot spetta però al re di Torino, infatti il vincitore del singolare che riuscirà a sollevare il trofeo da imbattuto si porterà a casa un assegno record da 5,171 milioni di dollari.

Dove vederle in TV e streaming

Per gli appassionati che non vorranno perdere nemmeno uno scambio all’Inalpi Arena, la copertura televisiva e multimediale sarà totale. Le partite saranno trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW e sulla piattaforma dedicata Tennis TV, con una selezione di match che godrà anche della consueta visibilità in chiaro.

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