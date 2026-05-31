Spari a Castelletto Ticino, uomo ferito all’addome e a una gamba: trasportato in elisoccorso a Novara

CASTELLETTO TICINO – Un uomo di circa 30 anni è rimasto ferito in un’aggressione a colpi d’arma da fuoco avvenuta nei pressi di un’area boschiva di via Rossini a Castelletto Ticino.

L’allarme è scattato intorno alle 15, quando alcuni passanti hanno udito distintamente diversi spari e hanno immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabili.

Secondo le prime informazioni disponibili, la vittima sarebbe stata raggiunta da due o tre colpi d’arma da fuoco. I proiettili avrebbero provocato ferite a una gamba e all’addome. Le circostanze dell’aggressione restano al momento ancora poco chiare e sono al vaglio degli investigatori.

I primi soccorsi sono stati prestati dall’équipe medicalizzata di Arona, giunta rapidamente sul luogo dell’intervento. Considerata la gravità del quadro clinico, è stato successivamente richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento urgente del ferito all’ospedale di Novara.

Le condizioni dell’uomo sono attualmente in fase di valutazione da parte dei sanitari. Nel frattempo i carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e svolgendo i rilievi necessari per fare luce sull’episodio, che ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona.

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